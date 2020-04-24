COVID-19 в Киевской области: 505 людей инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области зафиксировано 505 случаев заболевания COVID-19, из них 101 случай в Вишневом, где сообщалось о массовом заболевании в общежитии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной администрации.
“По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 24 апреля официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 54 новых случая коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.
Из них
— в Обуховском р-не — 82;
— в Киево-Святошинском р-не — 188;
— 2 — в Барышевском р-не;
— 5 — в Белоцерковском р-н;
— 12 — в Бориспольском р-не;
— 18 — в Броварском р-не;
— 8 — в Васильковском р-не;
— 5 — в Вышгородском р-не;
— 2 — в Иванковском районе;
— 11 — в Макаровском р-не;
— 4 — в Мироновском р-не;
— 9 — в Кагарлицкий р-не;
— 3 — в Переяслав-Хмельницком р-не;
— 1 — в Полесском р-не;
— 1 — в Рокитнянском р-не;
— 7 — в Ставищенском р-не;
— 1 — в Згуровском р-не;
— 8 — в городе Белая Церковь,
— 19 — в городе Бровары;
— 25 — в городе Борисполе;
— 1 — в пгт Бородянка;
— 11 — в городе Буча;
— 13 — в городе Васильков;
— 3 — в пгт Володарка.
— 9 — в городе Вышгород;
— 20 — в городе Ирпень;
— 4 — в городе Фастов;
— 1 — в пгт Ворзель;
— 3 — в городе Гостомель;
— 1 — в пгт Коцюбинское;
— 1 — в пгт Ставище;
— 17 — в г. Кагарлык;
— 3 — в городе Переяслав;
— 2 — в пгт Рокитное;
— 1- в г. Иванков.
Из них дети — 44, выписаны — 38.
За время пандемии умерло — 12 человек: 6 случаев — Киево-Святошинский район (Вишневое, село Святопетривське, село Гатное, село Тарасовка) 1 случай — Макаровский район (село Мостыще), 1 случай — городе Белая Церковь, 1 случай — городе Фастов, 1 случай — городе Васильков, 1 случай — Ставищенский район, 1 случай — Васильковский район. За сутки новых случаев нет.
Напомним, в Украине 9:00 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки — 477, что меньше, чем сутками ранее.