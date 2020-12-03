COST Ukraine позитивно оцінив системні зміни "Укравтодору" у 2020 році

ukru
03:38 • 56435 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 97936 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 107292 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 90268 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108584 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 83821 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101455 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117886 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145295 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184612 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 43796 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 33293 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 26745 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 54027 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 64161 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 82444 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318563 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251924 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 345468 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 73765 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112405 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112931 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109762 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123176 перегляди
Актуальне
COST Ukraine позитивно оцінив системні зміни "Укравтодору" у 2020 році

COST Ukraine позитивно оцінив системні зміни "Укравтодору" у 2020 році

Київ • УНН

 • 7997 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. За розрахунками CoST Україна у 2020 році середня вартість 1 км нового будівництва склала 90,2 млн грн, що на 14,3% менше, ніж аналогічний показник 2019 року. Вартість реконструкції у середньому зменшилася на 44,7% і склала 36 млн грн, капітального ремонту - 25,184 млн грн (+4%). Про це повідомив директор Ініціативи з прозорості будівництва CoST Україна Святослав Абрамов під час презентації результатів діяльності організації, передає УНН.

"Ми проаналізували ремонти, проведені "Укравтодором" у 2020 році, й виявили досить позитивну тенденцію - не 100%, але більшість поточних середніх ремонтів доріг "Укравтодор" у поточному році, на відміну від попередніх періодів, проводить за посиленою технологією. Замінюється і укріплюється основа автошляхів, що наближає технологію виконання поточного середнього ремонту доріг до технології капітальних ремонтів. Відповідно, довговічність відремонтованих доріг значно зростає", - зазначив Святослав Абрамов.

Він також відзначив подорожчання ремонту поточного середнього ремонту, яке відбулося шляхом включення у склад ремонту посилення дорожньої основи, влаштування бар’єрних огороджень, освітлення, нових дорожніх знаків тощо.

Таким чином поточний середній ремонт наблизився до капітального ремонту. На думку експертів це викликає додаткову потребу щодо контролю якості такого ремонту.

"Укравтодор здійснив кроки у цьому напрямку, запровадивши незалежний технагляд, та часом саме у закупівлі інжинірингових послуг ми бачимо аномальні падіння цін, профільні експерти вказують на необхідність доопрацювання складу робіт та формату звітності незалежного технагляду", - додав Абрамов.

Окрім цього Ініціатива із прозорості інфраструктури позитивно оцінила заходи "Укравтодору" з планування закупівельного процесу.

"Наші експерти встановили, що у 2020 році тендери "Укравтодору" планувалися значно краще ніж торік. Так, більшість договорів було укладено вже у квітні, а не в червні, як це відбувалося у 2019 році. Також позитивною тенденцією є пріоритизація на великих обсягах робіт. "Укравтодор" вибрав правильну тактику ремонтувати великі ділянки доріг, а не відновлювати автошляхи невеличкими відрізками, по кілька кілометрів", - повідомив Абрамов.

Також директор CoST Україна відзначив позитивну тенденцію щодо суттєвого зменшення кількості неконкурентних процедур закупівель "Укравтодору", у порівнянні з минулими роками.

Нагадаємо, у 2020 році показник неконкурентних закупівель "Укравтодору" зменшився до 4,6% від загальної кількості. У 2019 році цей показник становив 18%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79