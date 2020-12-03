COST Ukraine положительно оценил системные изменения "Укравтодора" в 2020 году

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По расчетам CoST Украина в 2020 году средняя стоимость 1 км нового строительства составила 90,2 млн грн, что на 14,3% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года. Стоимость реконструкции в среднем уменьшилась на 44,7% и составила 36 млн грн, капитального ремонта - 25,184 млн грн (+4%). Об этом сообщил директор Инициативы по прозрачности строительства CoST Украина Святослав Абрамов во время презентации результатов деятельности организации, передает УНН.