COR-Medical створила інноваційну тактичну аптечку

«В умовах масової мобілізації волонтери почали самостійно створювати та комплектувати тактичні аптечки. На жаль, вони не завжди мають відповідну якість. Лише правильно розроблена та укомплектована аптечка підвищує шанс зберегти здоров'я та життя бійця у разі поранення. Саме тому команда COR-Medical вирішила використати знання, досвід та можливості для створення нової інноваційної аптечки. Адже, медичні технології не стоять на місці та вони обов'язково мають бути під рукою у наших захисників», - йдеться у повідомленні.

В COR-Medical зазначили, що до розробки та створення аптечки долучилося більше 100 військових та медиків.

«Це перша і єдина аптечка, яка має вбудовану лангету-шину. Вона стає доступною про повному відкритті. Тобто, з її допомогою можна надати першу допомогу навіть постраждалому з переломом. При цьому збережно весь функціонал тактичної аптечки. Головне в ній - швидкий доступ до всіх компонентів, адже час - критично важливий фактор при порятунку поранених», - додав Тигран Амалян, СЕО компанії «Ірідіум» (працює під торговою маркою COR-Medical).

Більше деталей щодо наповнення тактичної аптечки в COR-Medical обіцяють повідомити зовсім скоро. Функціональний підсумок уже доступний для військових.

Довідка:

COR-Medical – це торгова марка, під якою провідні дистриб’ютори медичних товарів медичних товарів реалізують в Україні продукцію від гігантів світового виробництва – Medtronic, Terumo, Smith&nephew тощо. Сьогодні команда COR-Medical поставляє високоякісне медичне обладнання і витратні матеріали майже для всіх видів медичної допомоги.