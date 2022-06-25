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COR-Medical создала инновационную тактическую аптечку

COR-Medical создала инновационную тактическую аптечку

Киев • УНН

 • 227653 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Команда торговой марки COR-Medical совместно с медиками и военными разработала новую тактическую аптечку, сообщила пресс-служба COR-Medical.

«В условиях массовой мобилизации волонтеры начали самостоятельно создавать и комплектовать тактические аптечки. К сожалению, они не всегда обладают соответствующим качеством. Только правильно разработанная и укомплектованная аптечка повышает шанс сохранить здоровье и жизнь бойца в случае ранения. Поэтому команда COR-Medical решила использовать знания, опыт и возможности для создания новой инновационной аптечки. Ведь медицинские технологии не стоят на месте и обязательно должны быть под рукой у наших защитников», - говорится в сообщении.

В COR-Medical отметили, что к разработке и созданию аптечки приобщилось более 100 военных и медиков.

«Это первая и единственная аптечка, имеющая встроенную лангету-шину. Она становится доступной при полном открытии. То есть с ее помощью можно оказать первую помощь даже пострадавшему с переломом. При этом сохраняется весь функционал тактической аптечки. Главное в ней – быстрый доступ ко всем компонентам, ведь время – критически важный фактор при спасении раненых», – добавил Тигран Амалян, СЕО компании «Иридиум» (работает под торговой маркой COR-Medical).

Больше деталей по наполнению тактической аптечки в COR-Medical обещают сообщить совсем скоро. Функциональный результат уже доступен для военных.

Справка:

COR-Medical – это торговая марка, под которой ведущие дистрибьюторы медицинских товаров медицинских товаров реализуют в Украине продукцию от гигантов мирового производства – Medtronic, Terumo, Smith&nephew и т.д. Сегодня команда COR-Medical поставляет высококачественное медицинское оборудование и расходные материалы по почти всем видам медицинской помощи.

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