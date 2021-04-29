Converse відкрив віртуальний магазин взуття на острові зі сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Бренд Converse відкрив віртуальний магазин в Тихому океані, щоб привернути увагу до проблеми забруднення океанів. Про це йдеться на сайті магазину, пише УНН.
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“Це наш перший віртуальний магазин на сміттєвому майданчику. Всередині ви можете знайти унікальні речі, зроблені з використанням екологічно чистих ідей з усього світу. Як чорнило, зроблене з брудного повітря, і фарба з бактерій, що світяться в темряві. Приходьте до нас, нові дропи щотижня”, — йдеться у повідомленні компанії.
Деталі
Суть такого нововведення у тому, що користувачі можуть придбати кеди від компанії, запропонувавши власну ціну. Пожертви підуть на фінансування очищення пластикового сміття з океану. Асортимент взуття буде оновлюватися аж до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.
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