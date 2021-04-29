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Converse відкрив віртуальний магазин взуття на острові зі сміття

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Бренд Converse відкрив віртуальний магазин в Тихому океані, щоб привернути увагу до проблеми забруднення океанів. Про це йдеться на сайті магазину, пише УНН.

Цитата

“Це наш перший віртуальний магазин на сміттєвому майданчику. Всередині ви можете знайти унікальні речі, зроблені з використанням екологічно чистих ідей з усього світу. Як чорнило, зроблене з брудного повітря, і фарба з бактерій, що світяться в темряві. Приходьте до нас, нові дропи щотижня”, — йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Суть такого нововведення у тому, що користувачі можуть придбати кеди від компанії, запропонувавши власну ціну. Пожертви підуть на фінансування очищення пластикового сміття з океану. Асортимент взуття буде оновлюватися аж до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.

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