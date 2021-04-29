Converse відкрив віртуальний магазин взуття на острові зі сміття

Цитата

“Це наш перший віртуальний магазин на сміттєвому майданчику. Всередині ви можете знайти унікальні речі, зроблені з використанням екологічно чистих ідей з усього світу. Як чорнило, зроблене з брудного повітря, і фарба з бактерій, що світяться в темряві. Приходьте до нас, нові дропи щотижня”, — йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Суть такого нововведення у тому, що користувачі можуть придбати кеди від компанії, запропонувавши власну ціну. Пожертви підуть на фінансування очищення пластикового сміття з океану. Асортимент взуття буде оновлюватися аж до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продаж товарів Nike впав у зв'язку із пандемією