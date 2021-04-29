Converse открыл виртуальный магазин обуви на острове из мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бренд Converse открыл виртуальный магазин в Тихом океане, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов. Об этом говорится на сайте магазина, пишет УНН.
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“Это наш первый виртуальный магазин на мусорной площадке. Внутри можно найти уникальные вещи, сделанные с использованием экологически чистых идей со всего мира. Как чернила, сделанное из грязного воздуха, и краска из бактерий, светящиеся в темноте. Приходите к нам, новые дропы еженедельно ”, - говорится в сообщении компании.
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Суть такого нововведения в том, что пользователи могут приобрести кеды от компании, предложив свою цену. Пожертвования пойдут на финансирование очистки пластикового мусора с океана. Ассортимент обуви будет обновляться до Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня.
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