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Converse открыл виртуальный магазин обуви на острове из мусора

Converse открыл виртуальный магазин обуви на острове из мусора

Киев  •  УНН

 • 21283 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бренд Converse открыл виртуальный магазин в Тихом океане, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов. Об этом говорится на сайте магазина, пишет УНН.

Цитата

“Это наш первый виртуальный магазин на мусорной площадке. Внутри можно найти уникальные вещи, сделанные с использованием экологически чистых идей со всего мира. Как чернила, сделанное из грязного воздуха, и краска из бактерий, светящиеся в темноте. Приходите к нам, новые дропы еженедельно ”, - говорится в сообщении компании.

детали

Суть такого нововведения в том, что пользователи могут приобрести кеды от компании, предложив свою цену. Пожертвования пойдут на финансирование очистки пластикового мусора с океана. Ассортимент обуви будет обновляться до Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня.

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