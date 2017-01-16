Cобака загриз cина обраного президента Гамбії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Восьмирічний син обраного президента Гамбії Адама Барроу помер після укусів собаки. Повідомляють, що хлопчик на ім'я Хабібу Барроу помер по дорозі в лікарню у неділю в Манджаї, неподалік гамбійської столиці Банжул, передає УНН із посиланням на ВВС.
А.Барроу не зміг приїхати на похорон сина, бо йому порадили залишатися в Сенегалі заради безпеки.
Він виграв вибори ще минулого року, але чинний поки що президент Ях'я Джамме не визнав його перемоги.
Африканська регіональна організація ЕКОВАС попросила пана Барроу залишатися в Сенегалі до четверга, коли має відбутися його інавгурація.
А.Барроу - правовірний мусульманин, який, за повідомленням ЗМІ, одружений з двома жінками і має п'ятьох дітей.