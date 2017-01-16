Cобака загрызла cына избранного президента Гамбии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Восьмилетний сын избранного президента Гамбии Адама Барроу умер после укусов собаки. Сообщается, что мальчик по имени Хабибу Барроу умер по дороге в больницу в воскресенье в Манджаи, неподалеку от гамбийских столице Банжул, передает УНН со ссылкой на ВВС.
А.Барроу не смог приехать на похороны сына, потому что ему посоветовали оставаться в Сенегале ради безопасности.
Он выиграл выборы еще в прошлом году, но действующий пока президент Яхья Джамме не признал его победы.
Африканская региональная организация ЭКОВАС попросила господина Барроу оставаться в Сенегале до четверга, когда должна состояться его инаугурация.
А.Барроу - правоверный мусульманин, который, по сообщениям СМИ, женат с двумя женщинами и имеет пятерых детей.