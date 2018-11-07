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CNN: в США для виборців зробили безкоштовним громадський транспорт

CNN: в США для виборців зробили безкоштовним громадський транспорт

Київ • УНН

 • 7965 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Влада декількох великих міст США зробила для виборців безкоштовним громадський транспорт в день проміжних виборів до Конгресу і місцеві органи влади, повідомив у вівторок телеканал CNN, передає УНН.

Як зазначає канал, в Х’юстоні виборцю достатньо заявити про те, що він їде на виборчу дільницю, щоб безкоштовно скористатися міським автобусом і приміським залізничним транспортом. У Лос-Анджелесі безкоштовним став проїзд на внутрішній залізничній мережі Metro, а також оренда велосипедів для поїздки на голосування. У Далласі (штат Техас) для безкоштовного проїзду в міських автобусах потрібно пред’явити реєстраційне посвідчення виборця, а в Анкориджі (штат Аляска) введений режим безкоштовного користування для всіх пасажирів міського громадського транспорту. Скасована оплата проїзду на автобусах в Ноксвіллі (штат Теннессі) і в Індіанаполісі (штат Індіана), а в місті Дарем (штат Північна Кароліна) безкоштовний проїзд буде діяти тільки до моменту закриття виборчих дільниць.

За даними CNN, знижки в 50% при перевезенні виборців запропонувала транспортна компанія Lyft, а компанія Uber оголосила про знижку в 10 доларів і допомогу в пошуках найближчої виборчої дільниці. У Нью-Йорку в день голосування компанія CitiBikeNYC оголосила про безкоштовний прокат велосипедів для поїздки на виборчу дільницю.

Як повідомляв УНН, Байден пообіцяв визначитися з планами на президентські вибори після Нового року.

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