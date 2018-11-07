CNN: в США для избирателей сделали бесплатным общественный транспорт

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107376 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114764 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152739 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128695 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172721 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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CNN: в США для избирателей сделали бесплатным общественный транспорт

CNN: в США для избирателей сделали бесплатным общественный транспорт

Киев  •  УНН

 • 7965 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Власти нескольких крупных городов США сделали для избирателей бесплатным общественный транспорт в день промежуточных выборов в Конгресс и местные органы власти, сообщил во вторник телеканал CNN, передает УНН.

Как отмечает канал, в Хьюстоне избирателю достаточно заявить о том, что он едет на избирательный участок, чтобы бесплатно воспользоваться городским автобусом и пригородным железнодорожным транспортом. В Лос-Анджелесе бесплатным стал проезд на внутригородской железнодорожной сети Metro, а также аренда велосипедов для поездки на голосование. В Далласе (штат Техас) для бесплатного проезда в городских автобусах нужно предъявить регистрационное удостоверение избирателя, а в Анкоридже (штат Аляска) введен режим бесплатного пользования для всех пассажиров городского общественного транспорта. Отменена оплата проезда на автобусах в Ноксвилле (штат Теннесси) и в Индианаполисе (штат Индиана), а в городе Дарэм (штат Северная Каролина) бесплатный проезд будет действовать только до момента закрытия избирательных участков.

По данным CNN, скидки в 50% при перевозке избирателей предложила транспортная компания Lyft, а компания Uber объявила о скидке в 10 долларов и помощь в поисках ближайшего избирательного участка. В Нью-Йорке в день голосования компания CitiBikeNYC объявила о бесплатном прокате велосипедов для поездки на избирательный участок.

Как сообщал УНН, Байден пообещал определиться с планами на президентские выборы после Нового года.

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