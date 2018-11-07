CNN: в США для избирателей сделали бесплатным общественный транспорт

Как отмечает канал, в Хьюстоне избирателю достаточно заявить о том, что он едет на избирательный участок, чтобы бесплатно воспользоваться городским автобусом и пригородным железнодорожным транспортом. В Лос-Анджелесе бесплатным стал проезд на внутригородской железнодорожной сети Metro, а также аренда велосипедов для поездки на голосование. В Далласе (штат Техас) для бесплатного проезда в городских автобусах нужно предъявить регистрационное удостоверение избирателя, а в Анкоридже (штат Аляска) введен режим бесплатного пользования для всех пассажиров городского общественного транспорта. Отменена оплата проезда на автобусах в Ноксвилле (штат Теннесси) и в Индианаполисе (штат Индиана), а в городе Дарэм (штат Северная Каролина) бесплатный проезд будет действовать только до момента закрытия избирательных участков.

По данным CNN, скидки в 50% при перевозке избирателей предложила транспортная компания Lyft, а компания Uber объявила о скидке в 10 долларов и помощь в поисках ближайшего избирательного участка. В Нью-Йорке в день голосования компания CitiBikeNYC объявила о бесплатном прокате велосипедов для поездки на избирательный участок.

Как сообщал УНН, Байден пообещал определиться с планами на президентские выборы после Нового года.