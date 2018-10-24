CNN: Трамп скаржився помічникам, що ситуація з Хашкаджі виставляє його в невигідному світлі

За даними її джерел, з числа осіб, наближених до президента, він в останні дні неодноразово висловлював роздратування в зв’язку з засиллям негативної інформації навколо вбивства Хашкаджі по новинним каналам, які в тому числі критикують адміністрацію США за недостатньо жорстку, на їхню думку, реакцію на подію. Як зазначає CNN, Трамп також заявляв помічникам, що відчуває себе зрадженим Саудівською Аравією, яка спочатку заперечувала свою причетність до зникнення журналіста, а потім зізналася, що той був убитий в будівлі дипмісії в Стамбулі в результаті конфлікту.

За даними джерел телеканалу, Трамп в приватних бесідах звинувачує саудівську владу в тому, що їх дії призвели до ситуації, в якій президент постав в невигідному для себе світлі. Декілька разів господар Білого дому говорив своїм наближеним про те, як багато він зробив для Ер-Ріяда, скаржачись на те, що саудівці поставили його в невигідне становище, повідомляє CNN. Йому також не подобається, що американські ЗМІ постійно наголошують, що Трампа і його зятя Джареда Кушнера пов’язують з саудівською владою теплі відносини, зазначає телеканал.

Однак, як повідомляє CNN, помічники Трампа говорять йому, що ситуація навколо Хашкаджі не дуже хвилює його прихильників з числа виборців. Вони намагаються заспокоїти президента, переконуючи його в тому, що сформована напруженість ніяк не вплине на шанси республіканців отримати перемогу на проміжних виборах до Конгресу в листопаді. Як підкреслює канал, Трамп жодного разу не згадав про Саудівську Аравію і вбивство журналіста в ході численних зустрічей з прихильниками протягом останніх тижнів.

Як повідомляв УНН, Лавров запросив помічника Трампа на робочий обід.