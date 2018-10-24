CNN: Трамп жаловался помощникам, что ситуация с Хашкаджи выставляет его в невыгодном свете

По данным ее источников, из числа лиц, приближенных к президенту, он в последние дни неоднократно выражал раздражение в связи с засильем негативной информации вокруг убийства Хашкаджи по новостным каналам, которые в том числе критикуют администрацию США за недостаточно жесткую, по их мнению, реакцию на произошедшее. Как отмечает CNN, Трамп также заявлял помощникам, что чувствует себя преданным Саудовской Аравией, которая изначально отрицала свою причастность к пропаже журналиста, а затем призналась, что тот был убит в здании дипмиссии в Стамбуле в результате конфликта.

По данным источников телеканала, Трамп в приватных беседах обвиняет саудовские власти в том, что их действия привели к ситуации, в которой президент предстал в невыгодном для себя свете. Несколько раз хозяин Белого дома говорил своим приближенным о том, как много он сделал для Эр-Рияда, жалуясь на то, что саудовцы поставили его в невыгодное положение, сообщает CNN. Ему также не нравится, что американские СМИ постоянно подчеркивают, что Трампа и его зятя Джареда Кушнера связывают с саудовскими властями теплые отношения, отмечает телеканал.

Однако, как сообщает CNN, помощники Трампа говорят ему, что ситуация вокруг Хашкаджи не особенно волнует его сторонников из числа избирателей. Они пытаются успокоить президента, убеждая его в том, что сложившаяся напряженность никак не повлияет на шансы республиканцев одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Как подчеркивает канал, Трамп ни разу не упомянул про Саудовскую Аравию и убийство журналиста в ходе многочисленных встреч со сторонниками в течение последних недель.

Как сообщал УНН, Лавров пригласил помощника Трампа на рабочий обед.