CNN: Трамп може призначити Помпео помічником з нацбезпеки замість Болтона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення своїм помічником з національної безпеки чинного держсекретаря Майкла Помпео, в цьому випадку останній буде одночасно займати обидві посади. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
За словами його джерел, "Трамп обговорює цю можливість з іншими співробітниками адміністрації". Як зазначає телеканал, поки немає ясності щодо того, "наскільки серйозно розглядається дана можливість".
Як констатує телеканал, востаннє ситуація, коли одна особа одночасно займала обидві зазначені посади, мала місце приблизно 50 років тому.
Генрі Кіссінджер приблизно протягом двох років одночасно був держсекретарем і помічником президента США з національної безпеки.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок заявив, що попросив радника з національної безпеки США Джона Болтона піти у відставку через розбіжності у поглядах.