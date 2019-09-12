CNN: Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности вместо Болтона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае последний будет одновременно занимать обе должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
По словам его источников, "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".
Как констатирует телеканал, в последний раз ситуация, когда одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности, имела место примерно 50 лет назад.
Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник заявил, что попросил советника по национальной безопасности США Джона Болтона уйти в отставку из-за расхождения во взглядах.