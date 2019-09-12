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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114308 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106070 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112743 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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CNN: Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности вместо Болтона

CNN: Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности вместо Болтона

Киев  •  УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае последний будет одновременно занимать обе должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

По словам его источников, "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".

Как констатирует телеканал, в последний раз ситуация, когда одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности, имела место примерно 50 лет назад.

Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник заявил, что попросил советника по национальной безопасности США Джона Болтона уйти в отставку из-за расхождения во взглядах.

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