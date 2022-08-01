CNN: тайванські та американські посадовці очікують візиту Пелосі на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Очікується, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі "відвідає Тайвань у межах свого турне Азією", за словами високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США, попри попередження з боку офіційних осіб адміністрації Байдена, які стурбовані реакцією Китаю на такий візит, повідомляє CNN, пише УНН.
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Тайванський чиновник зазначив, що "вона, як очікується, залишиться на Тайвані на ніч". Поки що неясно, коли саме Пелосі приземлиться у Тайбеї.
Офіційний представник США додав, що "представники міністерства оборони працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування китайців у регіоні та розробляючи план забезпечення її безпеки".
Така зупинка - перша для спікера Палати представників США за 25 років - нині не включена до публічного маршруту Пелосі і припадає на той час, коли американо-китайські відносини вже перебувають на низькому рівні, відзначає видання.
Доповнення
Китай заявив 1 серпня, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, який Пекін вважає своїм.
30 липня Пекін провів маневри з бойовими стрільбами навпроти Тайваню перед початком азіатського турне Пелосі.
31 липня Китай оприлюднив кадри запуску ракети, що нагадує гіперзвукову DF-17, що називаються "вбивцею авіаносців", на честь Дня армії на тлі напруженості в Тайванській протоці через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.
Пелосі мала розпочати турне чотирма азіатськими країнами в понеділок у Сінгапурі на тлі інтенсивних чуток про те, що вона може ризикнути розгнівити Пекін, відвідавши також самоврядний Тайвань.