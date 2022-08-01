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CNN: тайванські та американські посадовці очікують візиту Пелосі на Тайвань

CNN: тайванські та американські посадовці очікують візиту Пелосі на Тайвань

Київ • УНН

 • 166825 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Очікується, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі "відвідає Тайвань у межах свого турне Азією", за словами високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США, попри попередження з боку офіційних осіб адміністрації Байдена, які стурбовані реакцією Китаю на такий візит, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Тайванський чиновник зазначив, що "вона, як очікується, залишиться на Тайвані на ніч". Поки що неясно, коли саме Пелосі приземлиться у Тайбеї.

Офіційний представник США додав, що "представники міністерства оборони працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування китайців у регіоні та розробляючи план забезпечення її безпеки".

Така зупинка - перша для спікера Палати представників США за 25 років - нині не включена до публічного маршруту Пелосі і припадає на той час, коли американо-китайські відносини вже перебувають на низькому рівні, відзначає видання.

Доповнення

Китай заявив 1 серпня, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, який Пекін вважає своїм.

30 липня Пекін провів маневри з бойовими стрільбами навпроти Тайваню перед початком азіатського турне Пелосі.

31 липня Китай оприлюднив кадри запуску ракети, що нагадує гіперзвукову DF-17, що називаються "вбивцею авіаносців", на честь Дня армії на тлі напруженості в Тайванській протоці через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Пелосі мала розпочати турне чотирма азіатськими країнами в понеділок у Сінгапурі на тлі інтенсивних чуток про те, що вона може ризикнути розгнівити Пекін, відвідавши також самоврядний Тайвань.

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