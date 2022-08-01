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CNN: тайваньские и американские чиновники ожидают визита Пелоси на Тайвань

CNN: тайваньские и американские чиновники ожидают визита Пелоси на Тайвань

Киев • УНН

 • 166823 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси "посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии", по словам высокопоставленного тайваньского чиновника и официального представителя США, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на такой визит, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Тайваньский чиновник отметил, что "она, как ожидается, останется на Тайване на ночь". Пока неясно, когда Пелоси приземлится в Тайбэе.

Официальный представитель США добавил, что "представители министерства обороны работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план обеспечения безопасности".

Такая остановка – первая для спикера Палаты представителей США за 25 лет – ныне не включена в публичный маршрут Пелоси и приходится на то время, когда американо-китайские отношения уже находятся на низком уровне, отмечает издание.

Дополнение

Китай заявил 1 августа, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, который Пекин считает своим.

30 июля Пекин провел маневры с боевыми стрельбами напротив Тайваня перед началом азиатского турне Пелоси.

31 июля Китай обнародовал кадры запуска ракеты, напоминающей гиперзвуковую DF-17, называемую "убийцей авианосцев", в честь Дня армии на фоне напряженности в Тайванском проливе из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Пелоси должна была начать турне четырьмя азиатскими странами в понедельник в Сингапуре на фоне интенсивных слухов о том, что она может рискнуть разгневать Пекин, посетив также самоуправляемый Тайвань.

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