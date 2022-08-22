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CNN: сувора зима перевірить підтримку України з боку Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня УНН. Через шість місяців після того, як росія вторглася в Україну, реакція Заходу на кризу залишається сильною і з широкою єдністю. Сувора зима перевірить європейську підтримку України як ніколи раніше, йдеться у статті CNN, пише УНН.

CNN: сувора зима перевірить підтримку України з боку Європи

Деталі

Незважаючи на роки розладу відносин в епоху колишнього президента США Дональда Трампа та пандемії COVID-19, трансатлантичний альянс зумів згуртуватися та досягти домовленостей про фінансову підтримку та постачання зброї Києву, домовленостей про припинення використання російських енергоносіїв, а також санкції, покликані вдарити по президенту рф володимиру путіну та його поплічниках, пише видання.

Однак, як зазначається, "офіційні особи по всій Європі занепокоєні тим, що консенсусна позиція може розвалитися, оскільки континент вступає у сувору зиму зростання цін на продовольство, нестачі енергоносіїв для обігріву будинків і реальної можливості рецесії".

Як вказано, можливо, передчуваючи більш драконівські заходи, столиця Німеччини Берлін вимкнула світло, що освітлює пам'ятники, щоб заощадити електроенергію, тоді як французьким магазинам було наказано тримати свої двері зачиненими, поки працює кондиціонер, інакше їм загрожує штраф.

"Завдання для України те саме, що й у перший день: утримати Захід на боці, оскільки витрати на підтримку Києва вдаряють вдома — не лише путінський шантаж газом та зерном, а й вартість економічної та гуманітарної підтримки", — каже Кейр Джайлс, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.

"Можливо, саме тому Зеленський сказав, що хоче, щоб війна закінчилася до Різдва, тому що справжні проблеми полягають у тому, щоб змусити Захід виконувати свої обіцянки у довгостроковій перспективі", - вказує експерт.

Доповнення

У зведенні міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих йдеться про дефіцит живої сили, якого зазнає росія для продовження бойових дій на Донбасі.

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