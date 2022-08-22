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CNN: суровая зима проверит поддержку Украины со стороны Европы

Киев • УНН

 • 163454 просмотра

КИЕВ. 22 августа УНН. Через шесть месяцев после того, как рф вторглась в Украину, реакция Запада на кризис остается сильной и с широким единством. Суровая зима проверит европейскую поддержку Украины как никогда раньше, говорится в статье CNN, пишет УНН.

CNN: суровая зима проверит поддержку Украины со стороны Европы

Детали

Несмотря на годы разлада отношений в эпоху бывшего президента США Дональда Трампа и пандемии COVID-19, трансатлантический альянс сумел сплотиться и достичь договоренностей о финансовой поддержке и поставках оружия Киеву, договоренностей о прекращении использования российских энергоносителей, а также санкциях, призванных ударить по президенту рф владимиру путину и его приспешникам, пишет издание.

Однако, как отмечается, "официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсусная позиция может развалиться, поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергоносителей для обогрева домов и реальной возможности рецессии".

Как указано, возможно, предвкушая более драконовские меры, столица Германии Берлин выключила свет, освещающий памятники, чтобы сэкономить электроэнергию, тогда как французским магазинам было приказано держать свои двери закрытыми, пока работает кондиционер, иначе им грозит штраф.

"Задача для Украины та же, что и в первый день: удержать Запад на стороне, поскольку затраты на поддержку Киева ударят по дому — не только путинский шантаж газом и зерном, но и стоимость экономической и гуманитарной поддержки", — говорит Кейр Джайлс, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

"Возможно именно поэтому Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась к Рождеству, потому что настоящие проблемы заключаются в том, чтобы заставить Запад выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе", - указывает эксперт.

Дополнение

В сводке министерства обороны Великобритании на основе разведданных говорится о дефиците живой силы, который испытывает россия для продолжения боевых действий на Донбассе.

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