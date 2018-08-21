CNBC: ракета РФ з ядерним двигуном впала в море в 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американська розвідка вважає, що російська ракета з ядерним двигуном при випробуваннях в листопаді 2017 року впала в Баренцове море, РФ готує операцію по її поверненню. З таким твердженням виступив у вівторок американський телеканал CNBC, повідомляє УНН.
За версією його джерел, що ознайомилися з доповіддю американських розвідувальних служб, “російська ракета з енергетичною установкою залишається загубленою в морі після невдалого випробування в минулому році і Москва готується до спроби її повернення”. У даній операції будуть задіяні три російських судна, одне з них оснащено обладнанням для роботи з радіоактивними речовинами. Дата початку операції не уточнюється.
У доповіді розвідки США не згадується будь-яка потенційна шкода для здоров’я людей або екології в зв’язку з можливим пошкодженням ядерного реактора ракети, йдеться в повідомленні телеканалу. Як вважають аналітики американської розвідки, якщо росіяни зможуть повернути ракету, Москва зможе використовувати план даної операції за основу при інших операціях по поверненню ракет в майбутньому, зазначає CNBC.
Як раніше стверджував телеканал з посиланням на джерела, з листопаду 2017 року по лютий поточного ракету зазначеного типу відчували в РФ чотири рази. За версією CNBC, у всіх чотирьох випадках це закінчилося невдачею. Найтриваліше з випробувань тривало близько двох хвилин, ракета пролетіла приблизно 35 км, після чого контроль над нею був втрачений і вона впала.
Як повідомляв УНН, у Пентагоні назвали незаперечним захист від російської гіперзвукової зброї.