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CNBC: ракета РФ с ядерным двигателем упала в море в 2017 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Американская разведка считает, что российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море, РФ готовит операцию по ее возвращению. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал CNBC, сообщает УНН.

CNBC: ракета РФ с ядерным двигателем упала в море в 2017 году

По версии его источников, ознакомившихся с докладом американских разведывательных служб, “российская ракета с энергетической установкой остается утерянной в море после неудачного испытания в прошлом году и Москва готовится к попытке ее возвращения”. В данной операции будут задействованы три российских судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами. Дата начала операции не уточняется.

В докладе разведки США не упоминается какой-либо потенциальный ущерб для здоровья людей или экологии в связи с возможным повреждением ядерного реактора ракеты, говорится в сообщении телеканала. Как полагают аналитики американской разведки, если россияне сумеют вернуть ракету, Москва сможет использовать план данной операции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем, отмечает CNBC.

Как ранее утверждал телеканал со ссылкой на источники, с ноября 2017 года по февраль текущего ракету указанного типа испытывали в РФ четыре раза. По версии CNBC, во всех четырех случаях это закончилось неудачей. Самое длительное из испытаний продолжалось около двух минут, ракета пролетела примерно 35 км, после чего контроль над ней был утерян и она упала.

Как сообщал УНН, в Пентагоне назвали неоспоримой защита от российского гиперзвукового оружия.

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