CNBC: не менше 13 країн проявляють інтерес до російської системи С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Інтерес до придбання російських зенітних ракетних систем С-400 “Тріумф” проявили принаймні 13 країн, незважаючи на загрозу застосування Сполученими Штатами санкцій у відповідь на таку угоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
Про це повідомила телекомпанія з посиланням на осіб, що мають доступ до даних американської розвідки.
За словами обізнаної особи, зазначила телекомпанія, питання про закупівлю С-400 обговорювали Саудівська Аравія, Катар, Алжир, Марокко, Єгипет, В’єтнам і Ірак. У той же час, як зазначив CNBC, кілька країн можуть відмовитися від цієї ідеї під дипломатичним тиском.
Довідка: зенітна ракетна система С-400 “Тріумф” призначена для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети, може застосовуватися проти наземних об’єктів. Комплекс здатний перехоплювати цілі на дальності до 600 км, вражати їх на дальності 400 км і на висоті до 35 км.
Як повідомляв УНН, Трамп пообіцяв швидку відповідь на закупівлю Індією російських С-400.