CNBC: не менее 13 стран проявляют интерес к российской системе С-400

Об этом сообщила телекомпания со ссылкой на лиц, имеющих доступ к данным американской разведки.

По словам осведомленного лица, отметила телекомпания, вопрос о закупке С-400 обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. В то же время, как отметил CNBC, несколько стран могут отказаться от этой идеи под дипломатическим нажимом.

Справка: зенитная ракетная система С-400 “Триумф” предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 км, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 35 км.

Как сообщал УНН, Трамп пообещал быстрый ответ на закупку Индией российских С-400.