Cхему незаконного ввезення в країну товарів під виглядом гумдопомоги викрили в Україні

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Полтавській області співробітники податкової міліції викрили схему незаконного ввезення в країну товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Товари насправді ж реалізовувалися у секонд-хендах Полтавської, Житомирської та Кіровоградської областей. Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, пише УНН-Центр.

Так, у ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які подавали завідомо неправдиві відомості до Міністерства соціальної політики України та митні органи ДФС про визнання імпортованих товарів гуманітарною допомогою і, відповідно, на підставі підроблених документів проводили митні оформлення за нульовою ставкою.

Зловмисники зареєстрували у Кременчуці неприбуткову організацію, завозили на територію України гуманітарну допомогу, яка відповідно до Митного кодексу, звільняється від сплати мита. Всього від зазначеної компанії було оформлено 38 декларацій про імпорт вживаного одягу та інших товарів від благодійних організацій — нерезидентів з Норвегії, Нідерландів, Данії, Швейцарії та Німеччини загальною вагою понад 336 тисяч кілограмів.

Вартість одного кілограма товарів становить близько 1,5 долара США. Отримувачами гуманітарної допомоги значилися релігійні та громадські організації Полтавської, Дніпропетровської, Донецької та інших областей, а також медичні установи та Департамент праці та соціального захисту однієї з сільрад.

Насправді, після розмитнення товарів в якості гуманітарної допомоги за нульовою ставкою вони реалізовувалися за готівкові кошти представникам торгових мереж, які реалізовують секонд-хенд, Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США за кілограм, без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Таким чином організатори незаконної схеми ухилилися від сплати податків на суму 3,5 мільйона гривень. Наразі встановлено ряд підприємців, які здійснювали закупівлю незаконно ввезених товарів.

В результаті проведених десяти обшуків було виявлено та вилучено 20 тисяч гривень, 9,6 тисячі доларів США, 845 євро, 22,5 тонни товарів секонд-хенд і кави, комп’ютерну техніку, а також документи, що свідчать про протиправну діяльність.

Розслідування кримінального провадження триває.

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