Схему незаконного ввоза в страну товаров под видом гумпомощи уличили в Украине

Так, в ходе расследования уголовного производства была установлена ​​группа лиц, которые подавали заведомо ложные сведения в Министерство социальной политики Украины и таможенные органы ГФС о признании импортируемых товаров гуманитарной помощью и, соответственно, на основании поддельных документов проводили таможенные оформления по нулевой ставке.

Злоумышленники зарегистрировали в Кременчуге неприбыльную организацию, завозили на территорию Украины гуманитарную помощь, в соответствии с Таможенным кодексом, которая освобождается от уплаты пошлины. Всего от указанной компании было оформлено 38 деклараций об импорте в употреблении одежды и других товаров от благотворительных организаций - нерезидентов из Норвегии, Нидерландов, Дании, Швейцарии и Германии общим весом более 336 тыс килограммов.

Стоимость одного килограмма товаров составляет около 1,5 доллара США. Получателями гуманитарной помощи значились религиозные и общественные организации Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и других областей, а также медицинские учреждения и Департамент труда и социальной защиты одного из сельсоветов.

На самом деле, после растаможивания товаров в качестве гуманитарной помощи по нулевой ставке они реализовывались за наличные средства представителям торговых сетей, реализующих секонд-хенд, Полтавской, Житомирской, Кировоградской областей по цене от 2 до 4 долларов США за килограмм, без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Таким образом организаторы незаконной схемы уклонились от уплаты налогов на сумму 3,5 миллиона гривен. Установлено ряд предпринимателей, которые осуществляли закупку незаконно ввезенных товаров.

В результате проведенных десяти обысков было обнаружено и изъято 20 тыс гривен, 9,6 тысячи долларов США, 845 евро, 22,5 тонны товаров секонд-хенд и кофе, компьютерную технику, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.