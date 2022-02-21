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CIT: характер руху російських сил біля України змінився, ймовірний вихід на позиції для можливого наступу

CIT: характер руху російських сил біля України змінився, ймовірний вихід на позиції для можливого наступу

Київ • УНН

 • 372476 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Характер пересування російських військових біля кордонів з Україною свідчить про ймовірний вихід сил “на вихідні позиції для можливого наступу”. Про це повідомляють аналітики із Conflict Intelligence Team (CIT), пише УНН.

Цитата:

“Останніми днями ми помітили, що характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди рухаються своїм ходом. Більше того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки та інша техніка йдуть разом із важкими вогнеметними системами ТОС, хоча останні і належать до іншого роду військ (РХБЗ) — найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп”, — повідомляють у CIT.

“Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і по всій видимості йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу”, — сказано в повідомленні.

Деталі

Окрім того, за їхніми даними, нові свідчення говорять про те, що деякі російські солдати біля кордону перебувають у важких умовах: сплять у набитих битком приміщеннях і не отримують централізованого харчування.

Зазначається, що довго тримати війська за таких умов неможливо, тому найближчими днями очікується “або наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього”.

Також, за даними CIT, на території центральної міської лікарні російського міста Шебекіно за 5 кілометрів від кордону з Україною було розгорнуто польовий госпіталь, який “може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області України”. Раніше розгортання шпиталів помічали лише у польових таборах і лише на північному заході Криму чи Білорусі.

“Нарешті, ми спостерігаємо перекидання інженерної техніки, яка раніше не була задіяна в зосередженні. У Краснодарському краї неподалік Кримського мосту помітили військові вантажівки з металевими конструкціями, які дослідник Том Баллок упізнав як середній автодорожній розбірний міст САРМ. Він може використовуватися для відновлення підірваних мостів через Дніпро або Чонгарську протоку, яка веде з Криму в Херсонську та Запорізьку області”, — кажуть аналітики.

Водночас вони зазначають, що поки що не готові робити прогнози точних дат початку або передбачуваних масштабів можливої ​​російської операції.

Що було раніше

Як писав УНН, нові супутникові знімки, опубліковані американською компанією Maxar Technologies у неділю, показують активізацію дій російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України.

Напередодні, 20 лютого, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Росія не сформувала жодного ударного угруповання. “Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречний”, — заявляв він.

Тим часом, розвідка США раніше повідомила, що Росія розгорнула 75% збройних сил проти України.

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