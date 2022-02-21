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CIT: характер движения российских сил возле Украины изменился, вероятен выход на позиции для возможного наступления

CIT: характер движения российских сил возле Украины изменился, вероятен выход на позиции для возможного наступления

Киев • УНН

 • 372474 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Характер передвижения российских военных у границ с Украиной свидетельствует о вероятном выходе сил “на исходные позиции для возможного наступления”. Об этом сообщают аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), пишет УНН.

Цитата:

“В последние дни мы заметили, что характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами ТОС, хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ) — больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп”, — сообщают в CIT.

“Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления”, — сказано в сообщении.

Детали

Кроме того, по их данным, новые свидетельства говорят о том, что некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания.

Отмечается, что долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать “либо наступления, либо частичного отвода войск по крайней мере в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого”.

Также, по данным CIT, на территории центральной городской больницы российского города Шебекино в 5 километрах от границы с Украиной был развернут полевой госпиталь, который “может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области Украины”. Ранее развертывание госпиталей замечали только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси.

“Наконец, мы наблюдаем переброску инженерной техники, ранее не задействованной в сосредоточении. В Краснодарском крае неподалеку от Крымского моста заметили военные грузовики с металлическими конструкциями, которые исследователь Том Баллок опознал как средний автодорожный разборный мост САРМ. Он может использоваться для восстановления взорванных мостов через Днепр или Чонгарский пролив, ведущий из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области”, — говорят аналитики.

В то же время они отмечают, что пока не готовы делать прогнозы точных дат начала или предполагаемых масштабов возможной российской операции.

Что было ранее

Как писал УНН, новые спутниковые снимки, опубликованные американской компанией Maxar Technologies в воскресенье, показывают активизацию действий российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины.

Накануне, 20 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не сформировала ни одной ударной группировки. “Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно”, — заявлял он.

Тем временем, разведка США ранее сообщила, что Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины.

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