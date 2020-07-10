Чурій продовжує обіймати посаду заступника голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Олег Чурій продовжить перебувати на посаді заступника голови Національного банку України після завершення терміну його повноважень сьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Олег Чурій продовжує перебувати на посаді заступника голови НБУ після завершення терміну його повноважень сьогодні, 10 липня. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", він обійматие цю посаду до призначення та вступу на посаду новопризначеного заступника голови – куратора блоку "Ринкові операції", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Чурій продовжить і далі повноцінно виконувати усі покладені на заступника голови повноваження, у тому числі брати участь у засіданнях правління НБУ та ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності, з управління активами і пасивами, а також кредитного комітету.
"Як і раніше, Олег Чурій підписуватиме (затверджуватиме, укладатиме, погоджуватиме) як заступник голови НБУ всі необхідні для виконання своїх функцій документи", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, днями раніше Рада Нацбанку утрималась від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ.
Також нагадаємо, що 3 липня Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.