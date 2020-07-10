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Чурий продолжает занимать должность заместителя главы НБУ

Чурий продолжает занимать должность заместителя главы НБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Олег Чурий продолжит находиться в должности заместителя главы Национального банка Украины после завершения срока его полномочий сегодня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Олег Чурий продолжает находиться в должности заместителя главы НБУ после завершения срока его полномочий сегодня, 10 июля. В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", он будет занимать эту должность до назначения и вступления в должность новназначенного заместителя председателя - куратора блока "Рыночные операции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Чурий продолжит и дальше полноценно выполнять все возложенные на заместителя главы полномочия, в том числе участвовать в заседаниях правления НБУ и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности, по управлению активами и пассивами, а также кредитного комитета.

"По-прежнему, Олег Чурий будет подписывать (утверждать, заключать, согласовывать) как заместитель главы НБУ все необходимые для выполнения своих функций документы", - говорится в сообщении.

Напомним, днями ранее Совет Нацбанка воздержался от назначения Чурия на должность заместителя председателя НБУ.

Также напомним, что 3 июля Верховная Рада приняла в целом проект постановления, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об освобождения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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