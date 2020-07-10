Чурий продолжает занимать должность заместителя главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Олег Чурий продолжит находиться в должности заместителя главы Национального банка Украины после завершения срока его полномочий сегодня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Олег Чурий продолжает находиться в должности заместителя главы НБУ после завершения срока его полномочий сегодня, 10 июля. В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", он будет занимать эту должность до назначения и вступления в должность новназначенного заместителя председателя - куратора блока "Рыночные операции", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Чурий продолжит и дальше полноценно выполнять все возложенные на заместителя главы полномочия, в том числе участвовать в заседаниях правления НБУ и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности, по управлению активами и пассивами, а также кредитного комитета.
"По-прежнему, Олег Чурий будет подписывать (утверждать, заключать, согласовывать) как заместитель главы НБУ все необходимые для выполнения своих функций документы", - говорится в сообщении.
Напомним, днями ранее Совет Нацбанка воздержался от назначения Чурия на должность заместителя председателя НБУ.
Также напомним, что 3 июля Верховная Рада приняла в целом проект постановления, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об освобождения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.