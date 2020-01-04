Чумака призначили заступником Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує УНН.
Як зазначається на сайті Офісу Генпрокурора, Віктора Чумака було призначено на відповідну посаду 2 січня 2020 року. До цього він обіймав посаду головного військового прокурора.
Віктор Чумак (1958, Хмельницький) - український політик та юрист, генерал-майор юстиції запасу, головний військовий прокурор України (2019-2020). Народний депутат України 7-го та 8-го скликань. Голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2012—2014), заступник голови цього ж комітету (2014—2016).
10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на президентських виборах-2019 лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб.
25 червня 2019 року призначений членом Національної ради з питань антикорупційної політики, а 11 вересня 2019 року призначений головним військовим прокурором України.
Як повідомлялося раніше в УНН, Матіос відповів Чумаку на заяву, що хтось з прокурорів "зливає" інформацію.