Чумак може стати заступником Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Колишній депутат від Блоку Петра Порошенка Віктор Чумак може стати заступником очільника Генпрокуратури України Руслана Рябошапки, передає УНН з посиланням на дані поданої у вівторок декларації Чумака для НАЗК.
Так, Чумак подав в державний реєстр електронну декларацію кандидата на посаду, що подається при призначенні в органи влади.
У розділі “місце майбутньої роботи” він вказав Генеральну прокуратуру України.
Також в розділі “посада, на яку претендуєте як кандидат” він вказав посаду заступника Генерального прокурора України.
Сам Чумак відмовився коментувати інформацію щодо можливого призначення.
Як повідомляв УНН, колишній народний депутат Антон Геращенко хоче стати заступником глави МВС.