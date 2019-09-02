Геращенко мітить в заступники Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній народний депутат Антон Геращенко у декларації для НАЗК вказав місцем майбутньої роботи Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН з посиланням на декларацію.
Так, Геращенко подав в державний реєстр 1 вересня електронну декларацію кандидата на посаду, що подається при призначенні в органи влади.
У розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Міністерство внутрішніх справ України. Також в розділі " посада, на яку претендуєте як кандидат" Геращенко вказав посаду заступника міністра.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. З попереднього складу Кабміну в новому уряді залишилися Оксана Маркарова та Арсен Аваков.