Геращенко мітить в заступники Авакова

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній народний депутат Антон Геращенко у декларації для НАЗК вказав місцем майбутньої роботи Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН з посиланням на декларацію.

Так, Геращенко подав в державний реєстр 1 вересня електронну декларацію кандидата на посаду, що подається при призначенні в органи влади.

У розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Міністерство внутрішніх справ України. Також в розділі " посада, на яку претендуєте як кандидат" Геращенко вказав посаду заступника міністра.

Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. З попереднього складу Кабміну в новому уряді залишилися Оксана Маркарова та Арсен Аваков.

Українські Національні Новини

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