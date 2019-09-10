Чумак может стать заместителем Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Бывший депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Чумак может стать заместителем главы Генпрокуратуры Украины Руслана Рябошапки, передает УНН со ссылкой на данные представленной во вторник декларации Чумака для НАПК.
Так, Чумак подал в государственный реестр электронную декларацию кандидата на должность, подается при назначении в органы власти.
В разделе “место будущей работы” он указал Генеральную прокуратуру Украины.
Также в разделе “должность, на которую претендуете качестве кандидата” он указал должность заместителя Генерального прокурора Украины.
Сам Чумак отказался комментировать информацию о возможном назначении.
Как сообщал УНН, бывший народный депутат Антон Геращенко хочет стать заместителем главы МВД.