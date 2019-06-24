Чубаров закликав українців вийти на Майдан, якщо РФ повернуть у ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українців вийти на загальнонаціональні збори на Майдані Незалежності, якщо російську делегацію в ПАРЄ відновлять в повноваженнях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Видається, російська делегація в ПАРЄ буде відновлена в своїх повноваженнях ... В такому випадку, недостатньо засуджувальної реакції лише з боку українського політикуму", - зазначив Чубаров.
За його словами, слід всьому світу продемонструвати рішучість всієї української політичної нації в протидії російській агресії і відновленні територіальної цілісності України, включно з Кримом.
"Відповідно, громадянське суспільство могло б, відкинувши всі внутрішні розбіжності й чвари, скликати в найближчий день, можливо 28 червня - в День Конституції України, мільйон громадян на загальнонаціональні збори на Майдані Незалежності.
Ті, хто сьогодні зраджує Україну, ті, хто віддає на поталу Росії Крим і його жителів, повинні бути осоромлені нашої монолітністю і рішучістю", - наголосив голова Меджлісу.
Нагадаємо, українська делегація підготувала більше 200 поправок, аби заблокувати повернення російської делегації, але "за" проголосували лише 52 європейці, 110 - "проти".
Як повідомляв УНН, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, розглядає зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.