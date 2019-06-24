Чубаров призвал украинцев выйти на Майдан, если РФ вернут в ПАСЕ

"Кажется, российская делегация в ПАСЕ будет восстановлена в своих полномочиях ... В таком случае, недостаточно осудительной реакции только со стороны украинского политикума", - отметил Чубаров.

По его словам, следует всему миру продемонстрировать решимость всей украинской политической нации в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Соответственно, гражданское общество могло бы, отбросив все внутренние разногласия и распри, созвать в ближайшие дни, возможно 28 июня - в День Конституции Украины, миллион граждан на общенациональное собрание на Майдане Незалежности.

Те, кто сегодня изменяет Украине, те, кто отдает на растерзание России Крым и его жителей, должны быть посрамлены нашей монолитностью и решительностью", - подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации, но "за" проголосовали лишь 52 европейца, 110 - "против".

Как сообщал УНН, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассматривает изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.