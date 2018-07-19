Чубаров анонсував зустрічі з Президентом щодо змін в Конституцію про кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найближчим часом має визначитись дата проведення Конституційної комісії з питання внесення змін до Конституції в питанні статусу кримських татар. Про це на прес-конференції заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
“Ми не покладаємо рук, ми будемо це просувати далі (питання статусу кримських татар в Конституції — ред.). Я думаю, що найближчим часом мають бути зустрічі, в тому числі з Президентом України, щоб ми визначилися з визначенням дати проведення Конституційної комісії”, — заявив Чубаров.
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Як повідомляв УНН, у червня Президент України Петро Порошенко закликав конституційну комісію активізувати роботу над змінами до Конституції щодо права самовизначення кримських татар у складі української держави.