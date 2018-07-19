Чубаров анонсировал встречи с Президентом по изменениям в Конституцию о крымских татарах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В ближайшее время должна определиться дата проведения Конституционной комиссии по вопросу внесения изменений в Конституцию в вопросе статуса крымских татар. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
“Мы не опускаем рук, мы будем это продвигать дальше (вопрос статуса крымских татар в Конституции — ред.). Я думаю, что в ближайшее время должны быть встречи, в том числе с Президентом Украины, чтобы мы определились с определением даты проведения Конституционной комиссии”, — заявил Чубаров.
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Как сообщал УНН, в июня Президент Украины Петр Порошенко призвал конституционную комиссию активизировать работу над изменениями в Конституцию относительно права на самоопределение крымских татар в составе украинского государства.