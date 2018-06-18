ЧС-2018: Швеція мінімально здолала Південну Корею

Єдиний гол у грі забив капітан збірної Гранквіст. Він реалізував пенальті, призначений за допомогою системи VAR – 1:0.



"Я радий і задоволений нашою сьогоднішньою грою. Єдина річ, яка мені не сподобалася - ми не змогли забити більше голів. Ми створили багато моментів, і я впевнений, що ми можемо бути більш ефективними в майбутніх матчах. Безумовно кращим гравцем у складі корейців був їхній воротар. Після вчорашньої поразки збірної Німеччини ця перемога може бути більш важливою. Наші шанси пройти далі стали вище після перемоги в цій грі", - заявив наставник європейців Янне Андерссон.



Додамо, що після першого туру в групі F лідирують Швеція і Мексика, у чинних чемпіонів світу німців – 0 балів.



Як повідомляв УНН, вболівальники, які масово стрибали після забитого голу Німеччині на чемпіонаті світу з футболу, могли викликати штучний землетрус. Про це повідомляє Мережа сейсмічного спостереження, геологічного аналізу і досліджень (SIMMSA) у Twitter.