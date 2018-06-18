ЧМ-2018: Швеция минимально одолела Южную Корею

Единственный гол в игре забил капитан сборной Гранквист. Он реализовал пенальти, назначенный за помощью системы VAR - 1:0.



"Я рад и доволен нашей сегодняшней игрой. Единственная вещь, которая мне не понравилась - мы не смогли забить больше голов. Мы создали много моментов, и я уверен, что мы можем быть более эффективными в предстоящих матчах. Безусловно лучшим игроком в составе корейцев был их вратарь. После вчерашнего поражения сборной Германии эта победа может быть более важной. Наши шансы пройти дальше стали выше после победы в этой игре", - заявил наставник европейцев Янне Андерссон.



Добавим, что после первого тура в группе F лидируют Швеция и Мексика, у действующих чемпионов мира немцев - 0 баллов.



Как сообщал УНН, болельщики, которые массово прыгали после забитого гола Германии на чемпионате мира по футболу, могли вызвать искусственное землетрясение. Об этом сообщает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA) в Twitter.