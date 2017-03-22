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Чотирьом затриманим членам мережі спецслужб РФ обрано запобіжний захід – СБУ

Чотирьом затриманим членам мережі спецслужб РФ обрано запобіжний захід – СБУ

Київ • УНН

 • 15045 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Стосовно чотирьох затриманих членів резидентурної мережі спецслужб РФ на сході України судом обрано запобіжний захід, всього затримано дев’ятьох фігурантів справи. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.

“Стосовно всіх встановлених членів резидентурної ланки тривають слідчі дії. відносно чотирьох затриманих судом обрано запобіжний захід. Окремі фігуранти справи вже співпрацюють зі слідством і дають покази на усіх членів цієї розвідувальної групи. Слідчі дії тривають в рамках кримінального провадження, яке зареєстроване за ознаками ст.111 КК України (державна зрада) та ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю)”, — сказав він.

За його словами, під час обшуків за місцями проживання затриманих було вилучено велику кількість зброї, серед яких були саморобні вибухові пристрої, пістолети ПМ, ТТ, саморобна вогнепальна зброя та інше.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України викрила резидентурну мережу спецслужб РФ, яка діяла у східних областях України і її завданням було проникнути в об'єкти критичної інфраструктури та до військових об’єктів ЗСУ.

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