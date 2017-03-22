Четырем задержанным членам сети спецслужб РФ избрана мера пресечения - СБУ

"В отношении всех установленных членов резидентурного звена проводятся следственные действия. В отношении четырех задержанных судом избрана мера пресечения. Отдельные фигуранты дела уже сотрудничают со следствием и дают показания на всех членов этой разведывательной группы. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, которое зарегистрировано по признакам ст.111 УК Украины (государственная измена) и ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - сказал он.

По его словам, во время обысков по месту жительства задержанных было изъято большое количество оружия, среди которых были самодельные взрывные устройства, пистолеты ПМ, ТТ, самодельное огнестрельное оружие и прочее.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины разоблачила резидентурную сеть спецслужб РФ, которая действовала в восточных областях Украины и ее задачей было проникнуть на объекты критической инфраструктуры и на военные объекты ВСУ.