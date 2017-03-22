Четырем задержанным членам сети спецслужб РФ избрана мера пресечения - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В отношении четырех задержанных членов резидентурной сети спецслужб РФ на востоке Украины судом избрана мера пресечения, всего задержаны девять фигурантов дела. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"В отношении всех установленных членов резидентурного звена проводятся следственные действия. В отношении четырех задержанных судом избрана мера пресечения. Отдельные фигуранты дела уже сотрудничают со следствием и дают показания на всех членов этой разведывательной группы. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, которое зарегистрировано по признакам ст.111 УК Украины (государственная измена) и ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - сказал он.
По его словам, во время обысков по месту жительства задержанных было изъято большое количество оружия, среди которых были самодельные взрывные устройства, пистолеты ПМ, ТТ, самодельное огнестрельное оружие и прочее.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины разоблачила резидентурную сеть спецслужб РФ, которая действовала в восточных областях Украины и ее задачей было проникнуть на объекты критической инфраструктуры и на военные объекты ВСУ.