Чотирьох військових доставили вертольотами до Дніпра

“Двоє сонечок доставлені команді Сергія Риженко (Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова — ред.), після обстеження одного з них перевели у військовий госпіталь, ще одного — в обласний гласний центр, і одного — у військовий госпіталь відразу,” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двох українських військових.