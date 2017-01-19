Чотирьох військових доставили вертольотами до Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні у Дніпро двома військовими вертольотами були евакуйовані один хворий та троє травмованих військових. Про це на своїй сторінці в соцмережі “Facebook” написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.
“Двоє сонечок доставлені команді Сергія Риженко (Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова — ред.), після обстеження одного з них перевели у військовий госпіталь, ще одного — в обласний гласний центр, і одного — у військовий госпіталь відразу,” — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двох українських військових.