Четырех военных доставили вертолетами в Днепр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Днепр двумя военными вертолетами были эвакуированы один больной и три травмированных военных. Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр.
"Двое солнышек доставлены команде Сергея Рыженко (Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова - ред.), после обследования одного из них перевели в военный госпиталь, еще одного - в областной глазной центр, и одного - в военный госпиталь сразу", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военных.