Четырех военных доставили вертолетами в Днепр

"Двое солнышек доставлены команде Сергея Рыженко (Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова - ред.), после обследования одного из них перевели в военный госпиталь, еще одного - в областной глазной центр, и одного - в военный госпиталь сразу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военных.