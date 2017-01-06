Чотирьох ув’язнених доставлено з Гуантанамо в Саудівську Аравію

Згідно із заявою МВС королівства, прибуті з Гуантанамо в Саудівську Аравію — єменці за національністю. Відомство зазначило, що, згідно з чинним в країні правилами, єменці зможуть приєднатися до спеціальної програми Центру по реабілітації та надання допомоги.

Так, чотири в’язня спецв’язниці в Гуантанамо повинні бути переведені в Саудівську Аравію. Однак про вчинені ними раніше діяння нічого відомо не було. Це частина групи з 19 осіб, які повинні бути переправлені з Гуантанамо в чотири країни до 20 січня, коли на посаду вступить обраний президент США Дональд Трамп. Три інших держави поки не називаються.