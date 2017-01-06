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Четырех заключенных доставлено из Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Четырех заключенных доставлено из Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Киев • УНН

 • 7430 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Четыре бывших заключенных американской спецтюрьмы в Гуантанамо доставлены в Саудовскую Аравию, передает УНН со ссылкой на Asharq al-Awsat.

Согласно заявлению МВД королевства, приезжают из Гуантанамо в Саудовскую Аравию - йеменцы по национальности. Ведомство отметило, что, согласно действующему в стране правилам, йеменцы смогут присоединиться к специальной программе Центра по реабилитации и оказания помощи.

Так, четыре узника спецтюрьмы в Гуантанамо должны быть переведены в Саудовскую Аравию. Однако о совершенных ими ранее деяниях ничего известно не было. Это часть группы из 19 человек, которые должны быть переправлены из Гуантанамо в четыре страны до 20 января, когда в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп. Три других государства пока не называются.

 

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