Четырех заключенных доставлено из Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Согласно заявлению МВД королевства, приезжают из Гуантанамо в Саудовскую Аравию - йеменцы по национальности. Ведомство отметило, что, согласно действующему в стране правилам, йеменцы смогут присоединиться к специальной программе Центра по реабилитации и оказания помощи.

Так, четыре узника спецтюрьмы в Гуантанамо должны быть переведены в Саудовскую Аравию. Однако о совершенных ими ранее деяниях ничего известно не было. Это часть группы из 19 человек, которые должны быть переправлены из Гуантанамо в четыре страны до 20 января, когда в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп. Три других государства пока не называются.