Чотирьох "телефонних терористів" затримали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Чотирьох “телефонних терористів” затримала у другій половині лютого Служба безпеки України спільно з поліцією. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, 17 лютого оперативники спецслужби затримали мешканця Черкас, який напідпитку погрожував підірвати вибухівку у центрі міста.
Також 21 лютого співробітники СБУ затримали мешканця Кривого Рогу, який неодноразово телефоном повідомляв про «мінування» багатоповерхівки через особистий конфлікт з керівником ОСББ.
Крім того, 22 лютого правоохоронці затримали мешканця Дніпропетровщини, який через неприязнь до настоятеля храму в одному з сіл регіону, повідомив на гарячу лінію про бомбу у православній церкві.
Того ж дня, 22 лютого, співробітники СБ України затримали мешканця Житомира, який у стані алкогольного сп’яніння та з хуліганських мотивів погрожував підірвати приміщення залізничної станції в обласному центрі.
В усіх випадках відкрито кримінальні провадження за статтею 259 (хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника можуть засудити від чотирьох до восьми років увʼязнення.
Як повідомляв УНН, лжемінери більше 850 разів зривали судові засідання в Одесі.