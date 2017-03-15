Четырех "телефонных террористов" задержали правоохранители

Так, 17 февраля оперативники спецслужбы задержали жителя Черкасс, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать взрывчатку в центре города.

Также 21 февраля сотрудники СБУ задержали жителя Кривого Рога, который неоднократно по телефону сообщал о «минировании» многоэтажки из-за личного конфликта с руководителем ОСМД.

Кроме того, 22 февраля правоохранители задержали жителя Днепропетровской области, который из-за неприязни к настоятелю храма в одном из сел региона, сообщил на горячую линию о бомбе в православной церкви.

В тот же день, 22 февраля, сотрудники СБ Украины задержали жителя Житомира, который в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений угрожал взорвать помещение железнодорожной станции в областном центре.

Во всех случаях возбуждены уголовные производства по статье 259 (ложное сообщение о минировании любых объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленника могут осудить от четырех до восьми лет заключения.

Как сообщал УНН, лжеминеры больше 850 раз срывали судебные заседания в Одессе.