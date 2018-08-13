Чотирьох чоловіків судитимуть за браконьєрство у водах Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За незаконне зайняття рибним добувним промислом в акваторії Азовського моря судитимуть чотирьох уроженців Донецької області. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Внаслідок незаконного добування водних біоресурсів рибному господарству України заподіяно шкоду у розмірі понад 800 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у травні поточного року четверо чоловіків, використовуючи морське судно та заборонене знаряддя лову — сітку “волокушу”, здійснили незаконний вилов риби виду бичок у кількості майже 25 тис. штук. У подальшому виловлену рибу вони перемістили до свого судна та розфасували у ящики.
Ловити рибу чоловіки вирушили у той час, коли діючим законодавством встановлено заборону на промисловий вилов риби в акваторії Азовського моря. Саме тому рибалки були затримані рейдовою групою патрулювання.
Слідчі прокуратури Донецької області зібрали достатньо доказів скоєння особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним добувним промислом). Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до суду.
Нагадаємо, 5 липня СБУ блокувала рекордний вилов риби браконьєрами у Азовському морі.