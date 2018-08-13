Четырех мужчин будут судить за браконьерство в водах Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За незаконное занятие рыбным добывающим промыслом в акватории Азовского моря будут судить четырех уроженцев Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“В результате незаконной добычи водных биоресурсов рыбному хозяйству Украины причинен ущерб в размере более 800 тыс. грн”, — говорится в сообщении.
Установлено, что в мае текущего года четверо мужчин, используя морское судно и запрещенное орудие для вылова рыбы — сеть “волокушу”, осуществили незаконный вылов рыбы бычков в количестве почти 25 тыс. штук. В дальнейшем выловленную рыбу они переместили к своему судну и расфасовали в ящики.
Ловить рыбу мужчины отправились в то время, когда действующим законодательством установлен запрет на промышленный вылов рыбы в акватории Азовского моря. Именно поэтому рыбаки были задержаны рейдовой группой патрулирования.
Следователи прокуратуры Донецкой области собрали достаточно доказательств совершения лицами уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом). Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен для рассмотрения в суд.
Напомним, 5 июля СБУ блокировала рекордный вылов рыбы браконьерами в Азовском море.