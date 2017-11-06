Чотирьох членів наркобанди на чолі з екс-правоохоронцем заарештували на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Чотирьох осіб, які підозрюються у організації міжрегіонального каналу постачання наркосировини, серед яких колишній начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Житомирського міськвідділу УМВС, взяли під варту. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Житомирській області, передає УНН.
Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира чотирьох підозрюваних взято під варту з правом внесення грошової застави. Зокрема, екс-керівнику правоохоронного підрозділу та одному з учасників групи визначено грошову заставу у розмірі 500 тис. грн, іншим двом підозрюваним — у розмірі 128 тис. грн та 100 тис. грн.
Окрім того, чоловікам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Нагадаємо, слідчі прокуратури області спільно із правоохоронцями, у ході досудового розслідування провели санкціоновані обшуки у м. Житомир та Львівській області, під час яких вилучено майже 60 кг речовини, схожої на наркотичний засіб — макову соломку, майже 2 тис. медичних шприців із залишками рідини, а також 26 тис. доларів США та майже 70 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України викрили та попередили спробу збуту зброї, боєприпасів та наркотичних речовин в Одеській області.